Zakończono ćwiczenia RENEGADE/SAREX-23. Tak to wyglądało! | ZDJĘCIA

Morze Bałtyckie ważnym miejscem na mapie świata

Od 17 do 26 maja trwały ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-23. Głównym celem było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powierzanej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Morze Bałtyckie jest akwenem o jednej z najwyższych na świecie intensywności ruchu. O bezpieczeństwo na nim po naszej stronie brzegu (ale i nie tylko) dba m.in. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morska Straż Graniczna . Jest to zadanie bardzo wymagające, a czasami również i niebezpieczne, dlatego służby muszą wykonywać liczne szkolenia i ćwiczenia, dzięki którym nabywają kompetencje i pewności, że kiedy przyjdzie do sytuacji krytycznej, będą gotowe do działania.

Strategiczny punkt dla NATO

Bezpieczeństwo na polskim morzu jest niezwykle ważne choćby i z tego względu, że jesteśmy bardzo ważnym punktem dla naszych sojuszników z Organizacji traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

ZOBACZ TAKŻE: Pięć okrętów NATO wpłynęło do portu w Gdyni! 26.05.2023 r.

W piątek, 26 maja, do Portu Gdynia zawitało pięć okrętów należących do marynarek wojennych Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Polski. Tworzą one tzw. Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 - SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1). Jeszcze wcześniej do portu w Gdyni wpłynął także niszczyciel rakietowy „Caio Duilio” włoskiej Marina Militare. Jednostka ta będzie wspierała sojusznicze, natowskie siły morskie na Bałtyku.