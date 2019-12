Zbigniew Kosycarz znał się z Brunonem Zwarrą oraz ze Zbyszkiem Cybulskim. Wszyscy trzej zostaną patronami nowych tramwajów

Mój tata jest z pokolenia Zbyszka Cybulskiego. Tata robił zdjęcia na jego weselu. Mieszkali niedaleko siebie. Rodzice przy Podwalu Staromiejskim, on w bramie Straganiarskiej. Cybulski bywał na imprezach u moich rodziców. Do moich narodzin prowadzili bardzo otwarty dom. W ich mieszkaniu bywała też Agnieszka Osiecka

- opowiada Maciej Kosycarz.

Zbigniew Kosycarz znał też Brunona Zwarrę. Z autorem m.in. “Wspomnień gdańskiego bówki” połączyła go pasja do Gdańska. Zwarra mieszkał tu od urodzenia w 1919 roku (aż do śmierci w roku 2018), a 6 lat młodszy od niego Zbigniew Kosycarz trafił do Gdańska w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej i związał z tym miastem swoje dalsze życie.

- Zwarra i mój tata znaleźli kiedyś wspólny język - mówi Maciej Kosycarz.

Obaj spotykali się często na rozmowach o Gdańsku z Niemcem, który w wyniku II wojny światowej musiał opuścić miasto.