Zbilansowana dieta pomoże w treningu. Co jeść i pić przed ćwiczeniami, a po co sięgać po ich zakończeniu?

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby jeść co najmniej 400 gramów warzyw i do 300 gramów owoców dziennie, podzielonych na pięć porcji. Jedną z tych porcji może stanowić 100-procentowy sok lub mus owocowy albo warzywny. Owoce i warzywa zawierają dużo witamin, ale także łatwo przyswajalne węglowodany pochodzące z naturalnej fruktozy, które dają nam energię.

Trening zwiększa zapotrzebowanie na węglowodany

Codzienne ćwiczenia powinny poprawiać stan twojego zdrowia. Sporty wytrzymałościowe, takie jak biegi długodystansowe, na przykład maratony, wiążą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na węglowodany, podobnie jak intensywne treningi, które trwają ponad godzinę. Wtedy nasz organizm potrzebuje jeszcze więcej węglowodanów.