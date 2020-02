Zdrovve Love w Gdańsku. Młodzież broni programu edukacji seksualnej [ZDJĘCIA]

Od miesięcy program Zdrovve Love ma przeciwników, którzy demonstrują swój negatywny stosunek do zajęć. Ma to formę protestów, konferencji prasowych czy też - co miało niedawno miejsce - samochodu z naczepą z banerem, który miał zniechęcić do udziału w zajęciach.

Grupa gdańskich uczniów reprezentująca samorządy uczniowskie oraz Młodzieżową Radę Miasta Gdańska w południe przed Urzędem Miejskim wyraziła poparcie dla programu.