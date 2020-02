Zmiany w organizacji ruchu na ul. Koziorożca w Osowej [24.02.2020]

W poniedziałek (24 lutego) w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Koziorożca. Zamknięty zostanie odcinek, od ronda Niedziałkowskiego/Sołdka do wjazdu do pasażu handlowego.

Zmiany w ruchu do końca marca

Zmiany będą obowiązywały co najmniej do końca marca. Dojście dla pieszych do pawilonów handlowych będzie możliwe po nowym chodniku od strony ul. Nowej Koziorożca. Wjazdy i dojścia do posesji zostaną utrzymane.