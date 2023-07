Znamy datę otwarcia Dworca PKP Gdańsk Główny! Remont za ponad 100 mln zł dobiegł końca Andrzej Kowalski

Długo wyczekiwana inwestycja - remont Dworca PKP Gdańsk Główny - właśnie została zakończona. Polskie Koleje Państwowe podały termin otwarcia przebudowanej lokalizacji. Wydarzenie to będzie miało miejsce w poniedziałek, 31 lipca. To zwieńczy prace, które rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku. To największa inwestycja dworcowa Krajowego Programu Kolejowego na lata 2019-2023.