Znamy terminarz IV ligi po podziale na grupy. Gedania Gdańsk na ostatniej prostej do awansu

Jest to piłka nożna i w przeszłości działy się różne historie, więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że Gedania Gdańsk ma już pewny awans do III ligi, natomiast osiem punktów przewagi nad drugim Jaguarem Gdańsk to spory kapitał, biorąc pod uwagę, że do rozegrania zostało zaledwie jedenaście kolejek (w przypadku grupy mistrzowskiej jest to dziewięć kolejek).

Gedania ma wszystko w swoich rękach, może pozwolić sobie nawet na dwie wpadki, choć trudno to sobie wyobrazić, patrząc na postawę tej drużyny w rundzie wiosennej. Już w 23. kolejce dojdzie do bezpośredniej konfrontacji Gedanii z Jaguarem.

Dużo ciekawiej zapowiada się walka o utrzymanie. Różnica pomiędzy czternastym w tabeli zespołem Czarnych Pruszcz Gdański, a ostatnią Spartą Sycewice to zaledwie sześć punktów.

Terminarz IV ligi po podziale na grupy:

22. kolejka

Gedania Gdańsk - Kaszubia Kościerzyna

Jaguar Gdańsk - Gryf Wejherowo

Lechia II Gdańsk - Grom Nowy Staw

KST-K Wikęd Luzino - Gryf Słupsk

Arka II Gdynia - Bytovia Bytów

Pogoń Lębork - Sparta Sycewice

Chojniczanka II Chojnice - Orkan Rumia

Czarni Pruszcz Gdański - MKS Władysławowo

Anioły Garczegorze - Jantar Ustka

Borowiak Czersk - GKS Kowale