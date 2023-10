Paweł Czychowski z Jaguara Gdańsk cztery razy skarcił młody zespół Wikędu Luzino w regionalnym Pucharze Polski ZDJĘCIA

Jaguar Gdańsk - Wikęd Luzino 11.10.2023

Paweł Czychowski to zawodnik, który mocno dał się we znaki obronie i bramkarzowi Wikędu Luzino. Jaguar podejmował rezerwy III-ligowca w środę, 11 października 2023 roku w meczu IV rundy regionalnego Pucharu Polski. Goście, zgodnie z losowaniem, mieli grać w Gdańsku pierwszym składem, ale wysłali na spotkanie z Jaguarem swoją młodzież. 30-letni napastnik nie miał problemów, żeby to wykorzystać i aż cztery razy wpisał się na listę strzelców. W zespole z Luzina najstarszy był kapitan, 30-letni Paweł Brzuzy. Pozostali byli pełnoletni, ale z wąską ławką rezerwowych włącznie byli i 16-latkowie.

Czychowski otworzył wynik meczu już w 4 minucie. Do przerwy Jaguar prowadził 2:0, bo bramkę zdobył jeszcze Kacper Bladowski. Po zmianie stron brylował już tylko Paweł Czychowski, który trafiał po uderzeniach głową, z rzutu karnego i wykorzystując sytuację sam na sam z Filipem Gołosiem. Honorową bramkę w doliczonym czasie gry zdobył dla Wikędu, po uderzeniu głową, Łukasz Murakowski.