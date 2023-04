Żuraw wróci na Żurawia. Tak prezentuje się odnowiony wiatrowskaz | ZDJĘCIA

Jak opowiadała szefowa Działu Konserwacji Muzealiów, projekt renowacji wiatrowskazu różnił się od innych przedsięwzięć. Przedmiot konserwacji był bowiem w tym przypadku nieco młodszy niż zazwyczaj.

- To była bardzo ciekawa przygoda. My na co dzień zajmujemy się konserwacją przede wszystkim zabytków archeologicznych, które są w dużo gorszym stanie i wymagają nieco innych prac konserwatorskich. Początek był taki sam, czyli oczyszczenie. Ptak został niestety potraktowany przez swoich bratanków, ptaki, niezbyt dobrze. Było sporo zanieczyszczeń związanych z odchodami ptaków. Również zanieczyszczeń zmian barwy, które wynikały z zanieczyszczenia środowiska - mówiła Irena Rodzik. - Następnie mogliśmy zobaczyć z jakiego materiału on jest wykonany. Okazało się, że stop mosiądzu jest bardzo różnorodny. Miejscami proporcje metalu są różne. Staraliśmy się powrócić do pierwotnego koloru. Nawiązaliśmy bardzo ciekawą współpracę z firmą, która zajmuje się pokryciami, zabezpieczaniami samochodów. Przedstawiciele tej firmy przyjechali z odpowiednim urządzeniem, sprawdzili jaki kolor mają poszczególne elementy łącznie z czerwoną "czapeczką". Specjalnie dla nas zmieszali lakiery, żeby dobrać odpowiedni kolor. Dla nas było również bardzo ważne to, żeby nie uzyskać efektu złotego ptaka. Takiego nowego, który będzie z daleka świecił. Chodziło o to, żeby te prace mechaniczne - czyszczenie, wyciąganie tych niuansów - pokazały przepiękne nogi żurawia, przepiękne skrzydła - dodała.