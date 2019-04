Po świętach ruszą prace na Trakcie Konnym w Gdańsku. Przewidywany koniec to sierpień 2019 roku! [infografika]

Kolejne przebudowy dróg w Gdańsku. Tym razem w cierpliwość powinni się uzbroić kierowcy, którzy korzystają na co dzień z Traktu Konnego w Gdańsku. Zaraz po świętach, we wtorek, 23 kwietnia, od godz. 6 rano rozpoczną się prace związane z modernizacją Traktu Konnego. Od 23 kwietnia wyłączony z ruchu będzie prawy pas Traktu Konnego, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego.