120 tys. zł na ochronę drzew na Wale Kanału Raduni w Gdańsku. Pozytywna odpowiedź na apele radnych

- Zaczęliśmy rozmowy z Gdańskimi Wodami o nowych nasadzeniach oraz sposobie ratowania tych drzew, które jeszcze ocalały. Zarówno Gdańskie Wody jak i Rada Dzielnicy złożyły w pierwszej połowie roku 2019 r. wnioski do Urzędu Miasta o przyznanie środków na system nawadniający. O zainteresowanie sprawą usychających kasztanowców, poprosiliśmy na koniec wakacji również Radnych Miasta - mówi przewodnicząca zarządu dzielnicy Agnieszka Bartków .

Z inicjatywą wyszło troje radnych miejskich: Beata Dunajewska (klub Wszystko dla Gdańska) oraz Cezary Śpiewak-Dowbór i Lech Artur Wałęsa (klub Koalicji Obywatelskiej). Wystąpili w interpelacji do prezydent Gdańska o pieniądze na badania drzew.

Trzy możliwości degradacji drzewostanu

Na podstawie dotychczasowych działań służb miejskich wskazano trzy możliwości degradacji drzewostanu. Pierwsza to niedawna przebudowa Wału Kanału Raduni, która zmieniła stosunki wodne. Druga opcja to pasożyt atakujący drzewa. Trzecia to dogorywanie drzewostanu.

- W zależności od przyczyny, trzeba będzie podjąć działania. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Gdańskie Wody nie były w stanie nam jednoznacznie odpowiedzieć, jaka ich zdaniem jest przyczyna tego stanu rzeczy oraz jaki jest na to sposób. W międzyczasie odbyło się spotkanie osób zainteresowanych, na którym zaproponowano badania. Na tym spotkaniu zgodzono się, że badania są potrzebne. Mają kosztować ok. 120 tys. zł netto. Teraz czekamy na te badania. Trzeba zapoznać się z ich wynikami. Jest dobra perspektywa na to, żeby te drzewa uratować - mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór.