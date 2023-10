17. All About Freedom Festival. Impreza startuje w tym tygodniu. Sprawdzamy repertuar

Przed nami osiem dni z czołówką światowego kina. Tytuły nagradzane i wyróżniane na najważniejszych festiwalach filmowych w Cannes, Nowym Jorku, San Francisco, Kopenhadze, Gdyni, Berlinie, Karlowych Warach.

– O ile filmy, które będziemy oglądać podczas festiwalu odnoszą się do wolności na całym świecie, niezależnie od położenia geograficznego, to w tym roku proponujemy też Państwu ulokalnienie wolności. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy razem z Państwem – tu i teraz – wspólnie nadawać jej znaczenie, dla każdego z nas osobno i dla nas jako wspólnoty, zastanawiać się nad jej sensem, a nade wszystko wolności doświadczać – zaprasza Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora ECS ds. kultury obywatelskiej.