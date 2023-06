500 plus. Ruszyły wypłaty dodatku na okres świadczeniowy 2023/2024. Zobacz, kiedy pieniądze z programu Rodzina 500 plus otrzymasz na konto

Zobacz kto, a przede wszystkim kiedy i czy z wyrównaniem otrzyma dodatkowe pieniądze na dzieci. Harmonogram wypłat 500 plus dostępny jest w naszej galerii ▶ ▶ ▶

Od 1 czerwca 2023 r. rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwszą transzę w wysokości ponad 600 mln złotych. Jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większości rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłaty.

Ruszyły wypłaty 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024. Kiedy pieniądze trafią na konta?

Od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych w rodzinie dochodów. Jak informuje ZUS, wniosek o świadczenie można złożyć jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE ZUS, na portalu [email protected], albo w bankowości elektronicznej.

Wypłata środków odbywa się bezgotówkowo na podany we wniosku numer konta. - Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store - informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku.

Aplikacja zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe, czy świadczenie Dobry Start. Jak tłumaczy rzecznik ZUS, jeśli ktoś składał już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby można je zmienić przed wysłaniem wniosku. Rodzice z Pomorza na okres świadczeniowy 2023/2024 złożyli ponad 270 tys. wniosków. Wniosek o 500 plus na bieżący okres warto złożyć do końca czerwca. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało z wyrównaniem od tego miesiąca. We wtorek, 6 czerwca 2023 r., kolejne osoby otrzymają prawie 300 mln zł.

Terminy wypłat świadczenia 500 plus. Co miesiąc jest to dziesięć stałych dat!

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus są realizowane w następujących terminach płatności:

2 dzień każdego miesiąca.

4 dzień każdego miesiąca.

7 dzień każdego miesiąca.

9 dzień każdego miesiąca.

12 dzień każdego miesiąca.

14 dzień każdego miesiąca.

16 dzień każdego miesiąca.

18 dzień każdego miesiąca.

20 dzień każdego miesiąca.

22 dzień każdego miesiąca. Jak poinformował "Dziennik Bałtycki" Krzysztof Cieszyński z ZUS, przydział terminu płatności następuje automatycznie, losowo. - Ustalony dzień płatności będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie - dopowiada Krzysztof Cieszyński. - Wskazany termin płatności oznacza, że w tym dniu powinien nastąpić wpływ środków na konto świadczeniobiorcy. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, za termin płatności przyjmuje się ostatni dzień roboczy przed wskazanym terminem. W takiej sytuacji wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Sprawdź nowe zasady przyznawania świadczenia 500 plus

