56. Puchar Poczty Polskiej. Wicemistrzyni świata Katarzyna Zdziebło dopingowała w Gdańsku najlepszych chodziarzy

Puchar Poczty Polskiej 3.09.2022

Franciszek Szyszka oraz Katarzyna Zdziebło byli gośćmi specjalnymi 56. Pucharu Poczty Polskiej w Gdańsku. Międzynarodowy festiwal chodu ponownie był okazją do podziwiania w akcji najlepszych zawodników z kraju. Urodzony w 1934 roku były zawodnik AZS-u i Lechii Franciszek Szyszka wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski w chodzie na 10, 20 i 30 km. W 1959 roku właśnie w Gdańsku skompletował dwa medale (złoto w chodzie na 10 km i srebro na 20 km). Katarzyna Zdziebło, nowa gwiazda polskiego chodu sportowego, świeżo upieczona wicemistrzyni świata na 20 i 35 km oraz wicemistrzyni Europy na 20 km, również w Gdańsku notowała cenne wyniki. Warto odnotować, że w 2015 roku na ulicach stolicy Pomorza ustanowiła rekord Polski juniorek na 20 km.

W sobotę, 3 września 2022 roku Zdziebło występowała podczas Pucharu Poczty Polskiej w roli kibica. Ponad tydzień wcześniej poinformowała bowiem poprzez media społecznościowe, że doznała złamania jednego z lewych żeber i czeka ją przerwa w startach. W Gdańsku dziesiąta chodziarka igrzysk olimpijskich w Tokio wspierała swoją siostrę Annę. Ten siostrzany doping okazał się skuteczny, ponieważ młodsza z zawodniczek Stali Mielec z czasem 1 godzina 45 minut i 19 sekund wygrała chód na 20 km w kategorii U-23. Właśnie w kategoriach do lat 20 i 23 na dystansie 20 km zawody miały rangę mistrzostw Polski. Anna Zdziebło została więc nową mistrzynią kraju. Wśród mężczyzn złoto powędrowało do Łukasza Niedziałka (WLKS Nowe Iganie), a jego rezultat to 1:29.18. W młodszej grupie (U-20) tytuły mistrzowskie wywalczyli Magdalena Żelazna (AZS-AWF Gorzów Wielkopolski, 1:45.52) oraz Kamil Piecuch (LKS Stal Mielec, 1:39.12).