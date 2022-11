Agnieszka Pomaska zorganizowała konferencję inaugurującą zbiórkę podpisów pod projektem "Tak dla in vitro"

W poniedziałek 21 listopada 2022 roku o godzinie 12:30 odbyła się konferencja prasowa dotycząca inauguracji podpisów pod projektem obywatelskim "Tak dla in vitro". Uczestniczyli w niej: Agnieszka Pomaska (przewodnicząca komitetu "Tak dla in vitro"), Barbara Nowacka (członkini komitetu), posłanka Małgorzata Chmiel, poseł Tadeusz Aziewicz, poseł Jerzy Borowczak, radni miasta Gdańsk Emilia Lodzińska, Mateusz Skarbek, Przemysław Ryś, Cezary Śpiewak-Dowbór, Beata Dunajewska, radna miasta Sopotu Natalia Pobłocka oraz przedstawiciele KOD i obywateli RP.

"Tak dla in vitro". Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem

Podczas konferencji Agnieszka Pomaska zachęcała wszystkich, by podpisali się pod projektem obywatelskim "Tak dla in vitro". Projekt miałby zakładać przywrócenie finansowania tej metody. Aby mógł trafić do sejmu, należy zebrać 100 tysięcy podpisów obywateli.