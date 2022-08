Agnieszka Syczewska, wiceprezes Lechii Gdańsk, dla "Dziennika Bałtyckiego": Widzę brak zrozumienia i komunikacji. Krytyka ma uczyć

Kulejący marketing, krytyka klubu w związku z brakiem wzmocnień przed grą w Europie, zmiana właściciela. Trudny moment wybrała Pani sobie na rozpoczęcie działalności w Lechii?

To prawda. Zaczęłam pracę 8 czerwca, a 8 lipca – dzień po meczu z Akademiją Pandev, w którym były pamiętne wydarzenia na trybunach – siedzieliśmy w klubie i powiedziałam, że mam niezłą miesięcznicę pracy w Lechii i nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie przyjdzie mi się zmierzyć z tyloma wyzwaniami. Tych wyzwań będzie jeszcze więcej, bo mierzymy się z wieloma trudnościami i nieprzychylnymi opiniami. Powtarzam sobie jednak, że lepiej zacząć od takich wydarzeń i problemów, bo łatwiej reagować i coś zmienić. Atmosfera kryzysowa dla nikogo nie jest korzystna, jednak pozwala nam w trudnych sytuacjach wykrzesać z siebie dodatkową energię. A była ona niezbędna ze względu na europejskie puchary, które są moim żywiołem i żałuję, że ta przygoda już się skończyła. To bardzo dobry czas, żeby poznać wszystkich, cały zespół i ocenić, jak sobie radzimy, aby przechodzić do kolejnych wyzwań, korygować, zmieniać. To rzeczywiście bardzo gorące lato w Lechii.