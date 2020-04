Aleksandra Dulkiewicz poinformuje komisarza wyborczego, że będzie brakować ok. 70 proc. miejsc na obwodowe komisje

Do jutra, 10 kwietnia, powinno być wykonane kilka czynności. Z jednej strony utworzenie obwodowych komisji wyborczych i zgłoszenie kandydatów. Jutro także powinno ukazać się obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych. Dzisiaj wyślę do Komisarza Wyborczego w Gdańsku pismo, w którym poinformuję, że w tym obwieszczeniu będzie brakować ok. 70 proc. miejsc na obwodowe komisje. Takie informacje otrzymałam od dyrektorów placówek, szkół, w których te obwody zawsze były. Wielokrotnie mówiliśmy, że wybory to nie sam akt wyborczy, to również szereg czynności przygotowujące. To zadanie zlecone rządu związane z przygotowaniem spisu wyborców. Każdy obywatel może wnioskować o dopisanie do spisu wyborców pod dowolnym adresem