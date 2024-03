Mevo wraca z sezonem rowerowym. Wydarzenia, inwestycje i podsumowanie ponownego startu projektu

Podsumowanie startu Mevo 2.0

Zanim jednak na miejscu wypowiedzieli się przedstawiciele samorządów czy zarządu OMGGS, do Ergo Areny przyjechali sami rowerzyści. Wśród nich Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i wiceprezes Rady OMGGS, Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu oraz Marcin Majek, wójt Kosakowa, Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi oraz Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa. Podczas briefingu włodarze podsumowali marcowe statystyki Mevo i opowiedzieli o rowerowych planach miast na najbliższy czas.

- System działa bardzo dobrze, a statystyki pokazują, że mieszkańcy korzystają z Mevo coraz chętniej. Tylko w marcu, a miesiąc jeszcze się nie skończył, przejazdów na Mevo było dwa razy więcej niż w całym styczniu i lutym. Jesienią obiecaliśmy wybudowanie 25 nowych stacji, w tych dzielnicach, w których ich brakowało - zwłaszcza w dzielnicach południowych. 11 stacji jest już gotowych, a kolejne zostaną ukończone na przełomie marca i kwietnia. Zachęcam do korzystania z Mevo, nie tylko w weekendy - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Inwestycje związane z infrastrukturą rowerową

Dwa tygodnie temu metropolitalne samorządy przyjęły Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (tzw. SUMP), który opisuje najważniejsze do zrealizowania działania transportowe w regionie. W planie znalazły się także szczegółowe wytyczne dot. infrastruktury rowerowej łącznie z mapą istniejących i planowanych tras rowerowych w metropolii.

Rowerowe wydarzenia na Pomorzu

Zapowiedziano też rowerowe wydarzenia dla mieszkańców miast Pomorza. W Gdyni będzie to akcja " Do pracy jadę rowerem ", która ma promować zdrowy styl życia i wykorzystywanie na co dzień ekologicznych środków transportu. Projekt zachęca do rywalizacji zarówno indywidualnej, jak i firmowej, a przy okazji podkreśla wartość aktywności fizycznej i troski o środowisko. Uczniowie gdyńskich szkół ponadpodstawowych mogą z kolei rywalizować w akcji "Do szkoły Jadę Rowerem".

ZOBACZ TAKŻE: Gdańska Droga Krzyżowa przeszła ulicami miasta. Setki wiernych uczestniczyło w corocznej modlitwie

W Tczewie będzie miała miejsce VIII edycja akcji "Rowerem do Pracy". Konkurs ma zachęcać do codziennego korzystania z rowerów. Uczestnicy rejestrują swoje przejazdy do i z pracy za pomocą specjalnej aplikacji. Przejechane kilometry są przeliczane na punkty, które można wymienić na nagrody.

W Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kosakowie, Wejherowie, Władysławowie i Pucku będzie to "Rowerowy maj". To największa kampania rowerowa w Polsce, która promuje zdrowy tryb życia i zrównoważony transport. Akcja zachęca do codziennych przejazdów na rowerze i już od najmłodszych lat uczy dobrych nawyków poprzez zabawę i elementy rywalizacji.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!