Bartek Kubkowski coraz bliżej celu. Płynie przez Bałtyk ze Szwecji do Polski

Co raz bliżej celu jest Bartłomiej Kubkowski, który płynie wpław ze Szwecji do Polski. Według szacunków ma to mu zająć około 60 godzin. Wystartował późnym wieczorem we wtorek 15 sierpnia. W środę minął Bornholm (to 1/3 trasy). Kubkowski jest zatem coraz bliżej mety, która znajduje się w Kołobrzegu, mimo ogromnego zmęczenia i niemal dwóch dób bez snu. Według relacji z bałtyckiej trasy, warunki pogodowe generalnie sprzyjają Bartkowi, mimo że musiał przez jakiś czas zmagać się z opadami deszczu ze śniegiem.