Duathlon zamiast triathlonu podczas Enei Ironmana Gdynia 2023. Wzburzony Bałtyk nie pozwolił na więcej WYNIKI I ZDJĘCIA

Enea Ironman Gdynia 6.08.2023

- Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu w naszych imprezach. W związku z tym dzisiaj nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Oczywiście, sytuacja jest nadzwyczajna, ale nie powiem, żebyśmy nie byli na nią przygotowani. Zawsze bierzemy pod uwagę, że pogoda może uniemożliwić pływanie. Zostały wdrożone procedury awaryjne i one świetnie zafunkcjonowały. Zawodnicy mogli nadal cieszyć się startem w Gdyni. Wśród pierwszych finisherów widać było, że brak pływania nie zepsuł im satysfakcji z pokonanego dystansu i osiągniętego wyniku. Oglądanie lustra wody z perspektywy plaży to coś innego, niż oglądanie tego lustra z perspektywy wody. Ta fala była bardzo wysoka, do półtora metra. Szczególnie niebezpiecznie było za falochronem. Ratownicy od rana monitorowali sytuację i w porozumieniu z nami podjęli decyzję, że pływania nie będzie - przedstawił Michał Drelich, dyrektor zawodów Enea Ironman Gdynia.

Zawodnikom pozostało wziąć się w garść i wystartować od razu na rowerach. Profesjonaliści wyjeżdżali na kaszubską trasę w odstępach co 20 sekund. Tzw. klasyfikowani amatorzy startowali co 5 sekund. To dodawało smaczku. I tylko świetni pływacy mogli żałować, że tak to się wszystko potoczyło. Te odstępy gwarantowały też emocje do samego końca, bo po przejściu z roweru na trasę biegową nie było pewności, jak na mecie ułoży się stawka. Kibice czekali zatem na oficjalne potwierdzenia, mimo że kolejni finiszujący mijali "kreskę" na Plaży Śródmieście w Gdyni.