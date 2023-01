Betlejem polskie - jasełka stanu wojennego...

Patrzę na archiwalne fotografie i przypominam sobie tamto niezwykłe „Betlejem polskie” Lucjana Rydla w reżyserii i scenografii Marcela Kochańczyka, zrealizowane w styczniu 1982 r., grane tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Oklaski przerywają spektakl, który staje się manifestacją patriotyczną. „Betlejem” grają wtedy też w kilku innych teatrach, ale nic dziwnego - to tekst, którym teatr rozmawia z widzami, daje nadzieję, pociesza. Na scenie wśród postaci Matka Boska (piękna Joanna Bogacka).

- Joasia jako Matka Boska śpiewała góralską kolędę, kołysząc Jezusika. Pewnego razu któryś z adeptów Studia Teatralnego przy Teatrze Wybrzeże opowiadał za kulisami: „Wchodzę na scenę, widzę Matka Boska, podchodzę bliżej, a to Joanna Bogacka” - wspomina Tomira Kowalik, która grała w tamtym przedstawieniu. - Pamiętam też spektakl, kiedy na widownię wkroczyli konfederaci barscy, mówiąc: „Myśmy z tych, co byli w Barze”, na co odezwał się głos z widowni: „To widać” - dodaje z uśmiechem Tomira.