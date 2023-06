"Bez korzeni nie zakwitniesz" - finał konkursu w Archiwum Państwowym. Zobaczcie niezwykłe prace laureatów

Prace można było nadsyłać do 4 maja, a w środę 21 czerwca nagrodzeni zostali trzej finaliści, którzy tym samym przeszli do etapu ogólnopolskiego konkursu.

W 2023 roku odbyła się druga edycja konkursu, którego pełna nazwa to „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Uczestnicy, którzy podjęli się zadania to uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych. Ich zadaniem było stworzenie drzewa genealogicznego i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Bez korzeni nie zakwitniesz - finał w Gdańsku

- Mam nadzieję, że dalej będziecie interesować się dalekimi dziejami rodziny jak również społeczności, w których żyjecie, mieszkacie, w których się uczycie - zwróciła się kurator do laureatów.

- Ideą konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką genealogii oraz kulturą i historią społeczności regionalnych - mówiła kurator - Udział w projekcie jest też dobrą okazją do poznania dziejów własnej rodziny, przeprowadzenia rozmów z bliskimi, zapoznania się z różnymi dokumentami, fotografiami. Uczniowie mają również możliwość zapoznania się ze źródłami podań genealogicznych zgromadzonymi przez archiwa oraz bazami, indeksami i fotografiami w nich zawartymi.

"Bez korzeni nie zakwitniesz" - zwycięskie prace

Praca Mariki Michałowskiej

Autorka pracy ukazuje historię rodziny na tle ogólnych wydarzeń i przemian. Jej bliscy przeżywają wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pielgrzymkę do Polski, strajki robotnicze w latach 70., stan wojenny, a także czasy transformacji ustrojowej po upadku komunizmu. Jest to jednak przede wszystkim opowieść o ludziach, ich wyborach, marzeniach i wyzwaniach, o uporze w dążeniu do celu i o trosce o siebie nawzajem. Są rozstania z rodziną spowodowane biedą i wyjazdami za granicę, są pożary, które niweczyły dorobek życia, jest także zapach mięty w ogrodzie i miłość od pierwszego wejrzenia.

W dziejach tej rodziny przegląda się kilka wieków historii. To historia rodziny, której członkowie zajmowali się rolnictwem i rzemiosłem i niejednokrotnie stawali w obliczu wyznań, jakie stawiało przed nimi nie tylko życie codzienne i siły natury, a także wojny i totalitaryzmy. Autorka opowiada między innymi o swojej praprababci Marii, wywiezionej na Ural w 1945 roku oraz o pobycie prapradziadka Franciszka w obozie pracy, szczęśliwie zakończonych ich powrotem do domu, zwrotem majątku i rehabilitacją.

Praca Miłosza Mańskiego

Historia rodziny została udokumentowana zapiskami z ksiąg parafialnych, aktami urodzeń, chrztów i ślubów oraz zdjęciami zebranymi pośród członków rodziny. Autor pracy przedstawił także etymologię nazwiska Treder, które oznacza krok, chód lub pomocnika organisty, ustalił również liczbę osób o tym nazwisku mieszkających w Polsce. Tu także widać skomplikowane i trudne losy Kaszubów na Pomorzu. Są one ukazane w opowieści dziadka autora pracy pana Jana Edmunda Tredera, „_dzięki któremu - jak pisze autor pracy - odbyłem pasjonującą podróż w czasie i mogłem przygotować niniejszą prezentację_”.

Dzieje rodziny przedstawione w tej pracy konkursowej sięgają początku XVIII wieku. Obejmują 10 pokoleń i 153 przodków. Drzewo genealogiczne otwiera Martinus Treder urodzony w 1707 roku. Jak pisze autor pracy „_rodzina od pokoleń związana jest z Kaszubami. Z ksiąg metrykalnych wynika, że moi przodkowie wywodzą się z parafii Strzepcz, a około roku 1830 przeprowadzili się do Nowej Wsi w parafii Stężyca_”.

Praca była prezentowana w szkole podczas zajęć z informatyki (na których uczniowie poznawali programy do tworzenia wykresów i grafik ukazujących historię rodziny), a także na lekcjach historii i polskiego.

W tej opowieści jest mowa między innymi o wojennych losach pradziadka Jana Tredera, a także stryjecznego pradziadka Jakuba, który w 1945 roku po zajęciu Pomorza przez Armię Czerwoną został aresztowany i wywieziony na Ural. Jego dalsze losy bardzo długo nie były znane i dopiero dokumenty odnalezione niedawno w Instytucie Pamięci Narodowej pozwoliły ustalić, że został wywieziony do łagru, gdzie po trzech miesiącach zmarł. Pracę dopełniają fotografie ze zjazdów rodzinnych, które odbywają się na Kaszubach.

Praca Marceliny Pałasz

Dzieje rodziny przedstawione w tej pracy konkursowej sięgają połowy XVIII wieku. Obejmują 10 pokoleń i 75 przodków. Dokumenty pochodzą z archiwum rodzinnego autorki pracy, a także z Archiwum Akt Nowych, Archiwów Państwowych w Warszawie i Łodzi. Autorka przedstawiła także relacje zebrane od członków rodziny. „_Temat konkursu - jak pisze - zachęcił mnie do kontaktu z rodziną i sprawił, że dużo czasu spędziłam z bliskimi na rozmowach i wspomnieniach. Nie przypuszczałam, że moja rodzina jest tak duża i różnorodna. Pochodzi z różnych części Polski, a wszyscy osiedli ostatecznie na Kociewiu. Wszystkim rozmowom, wspomnieniom towarzyszyło wiele emocji. Czasy młodości moich pradziadków były to bardzo trudne czasy. Zauważyłam, że historie rodzinne bywają zawiłe. Jest wiele radosnych, ale też smutnych, trudnych tematów. Trudno mi sobie wyobrazić jak trudne były to decyzje, żeby opuścić swój dom i jechać w nieznane_”.

Niezwykłe prace laureatów Archiwum Państwowe

Także w tej pracy wielka historia niejednokrotnie wdziera się do życia rodzinnego i wywraca je do góry nogami. Autorka pracy przytacza między innymi historię przekazaną jej przez babcię Wandę, która urodziła się w 1942 r. w leżącym dziś na terenie Białorusi Bykowie. W 1946 r. jej rodzice, a pradziadkowie autorki pracy Jan i Józefa Suszczewicz musieli opuścić swój dom. Do nowego miejsca zamieszkania jechali w wagonach towarowych z sześciorgiem dzieci i najpotrzebniejszym dobytkiem. Dokument ewakuacyjny z 11 kwietnia 1946 r. wciąż jest w zbiorach rodziny. Jak pisze autorka pracy „_Na Białorusi została część rodziny. Po wielu latach niepowodzeń, kilka lat temu udało nawiązać kontakt z kuzynką babci, która mieszka w Mińsku. Jednak obecna sytuacja polityczna nie pozwala się spotkać”. W tej pracy także widać wkład i zaangażowanie całej rodziny w dokumentowanie historii, między innym wujka autorki pracy. Jak sama pisze „Na pewno będę kontynuowała jego dzieło i będę uzupełniała je o nowe fakty_”.

Niezwykłe prace laureatów Archiwum Państwowe

Praca byłą prezentowana w szkole podczas zajęć z informatyki i podczas Dnia Otwartego szkoły. Autorka pracy zachęcała innych uczniów do poznania stron internetowych poświęconych genealogii i do podjęcia prób zbudowania własnego drzewa genealogicznego.

Niezwykłe prace laureatów Archiwum Państwowe

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim!