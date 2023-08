Bezpieczny kredyt 2%. Na jaki okres spłaty decydują się kredytobiorcy i ile wkładu własnego mają

Analitycy przypominają, że program ogranicza wysokość wkładu własnego. W przypadku zakupu mieszkania nie może on być wyższy niż 200 000 zł. Gdy kredyt jest udzielany na budowę domu i wkładem własnym jest wyłącznie działka, to wkład może być jeszcze wyższy. W takim przypadku suma wartości działki i kwoty kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł. Dla przykładu jeśli kredyt jest na kwotę np. 450 000 zł, to wartość działki, a więc wkładu własnego, może wynieść do 550 000 zł. Przy dokładnie takich kwotach wkład własny jest wyższy niż 50%.