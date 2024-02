Były prezes SM „Ujeścisko” pozostanie w areszcie. Oskarżony w głośnej aferze ma 432 zarzuty szkód wobec niedoszłych lokatorów i spółdzielni

Akt oskarżenia przeciw Grzegorzowi H. wpłynął do sądu w sierpniu 2023 roku, nie ma jednak jeszcze terminu rozpoczęcia procesu. Prokuratura wnioskowała o przedłużenie tymczasowego aresztu do czerwca. Zażalenie na ten wniosek złożył obrońca. Sąd go nie uwzględnił.