Cenzura na gdańskiej Akademii Muzycznej? Czy hip-hopowa piosenka jest powodem zwolnienia znanego muzyka?

„Wszystko zmieniło się 8 czerwca bieżącego roku, kiedy to stanąłem w obronie praw studentek. Tego dnia rektor Ryszard Minkiewicz wstrzymał publikacje projektu Żywioły przygotowanego pod okiem dr Krystyny Stańko przez studentki prowadzonej przeze mnie katedry. Publikacja miała mieć miejsce na uczelnianym kanale You Tube. Nie doszło do niej, ponieważ rektorowi nie spodobała się jedna z piosenek, ze względu na jej zaangażowany politycznie tekst. W mojej opinii działanie rektora Ryszarda Minkiewicza było cenzurą” - tłumaczy w oświadczeniu prof. Grzywacz.