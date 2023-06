Prezes IPN: Jan Samsonowicz był ofiarą systemu komunistycznego. Instytut Pamięci Narodowej wszyczna śledztwo w sprawie morderstwa

- W dniu tragedii, kiedy ojca znaleziono powieszonego, miałem 5 lat - mówił Maciej Samsonowicz, syn Jana Samsonowicza. - W naszej rodzinie od kiedy zostałem wtajemniczony, to pierwsze o czym się dowiedziałem to rozmowa między nim a moją mamą. Mówił jej, że w wypadku gdyby mu się coś stało, wpadłby pod tramwaj czy znaleziono go martwego, to prosił ją żeby nigdy do tego nie dochodziła. Mówił tak, ponieważ uważał, że ludzie, którzy byli skłonni zrobić mu krzywdę, będą skłonni zrobić też krzywdę jej. Po 40 latach śledztwo jest wznawiane, za co bardzo dziękuję prezesowi IPN i prokuraturze. Śmierć mojego ojca nie była odosobnionym przypadkiem, w tamtych czasach takie rzeczy się zdarzały. To jest dla nas [red. - rodziny] sprawa bardzo osobista, lecz wierzę, że śledztwo zostanie przeprowadzone rzetelnie, niezależnie, z pełną determinacją i już niedługo poznamy prawdziwe okoliczności śmierci mojego ojca i dowiemy się dlaczego poprzednie śledztwo zostało tak bardzo źle przedstawione - dodał.