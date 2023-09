Kacper Płażyński chce dodatkowego upamiętnienia ofiar nieludzkich eksperymentów hitlerowskiego naukowca w czasach II wojny światowej

"Zbrodniczej działalności Spannera nie można zapomnieć przede wszystkim dlatego, żeby w przyszłości ludzie ludziom nie zechcieli zgotować podobnego losu (...) Dlatego budynek, w którym niegdyś do tych okropieństw dochodziło, a który niszczeje i nie jest zagospodarowany należy w mojej opinii uratować i stworzyć w nim ekspozycję upamiętniającą ofiary tych zdarzeń. W związku z powyższym zwracam się do Waszej Magnificencji o zabezpieczenie obiektu. Informuję również, że zwróciłem się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stworzenie w tym miejscu izby pamięci, dokumentującej działania Rudolfa Spannera" - napisał Kacper Płażyński do prof. Marcina Gruchały.