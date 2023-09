"Chłopi" - pokaz filmu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Spotkanie z twórcami

"Chłopi" na Festiwalu Filmowym w Gdyni

Sala podczas pokazu prasowego wypełniona była do ostatniego miejsca. Tyle samo osób pojawiło się na spotkaniu z twórcami. Nic dziwnego! W końcu "Chłopi" to prawdziwe filmowe objawienie, które swoją premierę miało na festiwalu filmowym w Toronto. "Chłopi" to ekranizacja powieści Władysława Reymonta o tym samym tytule. Film został stworzony z udziałem tzw. animacji malarskiej, czyli w ten sam sposób co nominowany do Oscara "Twój Vincent".

Aktorzy, reżyserzy i pozostali twórcy podczas spotkania opowiedzieli o swoim doświadczeniu przy nagrywaniu "Chłopów"