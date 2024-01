Wystawa „Twierdza Wisłoujście - morska brama Rzeczpospolitej”. Kolorystyczna podróż w głąb historii

Dodatkowo w przestrzeni wystawy została wprowadzona pasjonująca gra terenowa, adresowana do wszystkich grup wiekowych. Aktywne zaangażowanie odbiorców sprawia, że zwiedzanie staje się emocjonującą historyczną podróżą, ale także zabawą. Takie spotkanie edukacji z rozrywką z pewnością stworzy niezapomniane doświadczenie dla zwiedzających.

- Twierdza to było wyzwanie, bo to przede wszystkim obiekt militarny - dodaje Urszula Morga, autorka koncepcji ścieżki edukacyjnej - Naszym zadaniem było stworzyć tę ścieżkę edukacyjną tak, aby nie tylko przekazywać suche informacje, ale skłonić najmłodszych do zadawania pytań, pobudzić ich kreatywność i umożliwić im samodzielne działanie. Chcemy, aby dzieci kojarzyły wizytę w muzeum z frajdą i radością, a rodzice mieli dzięki temu chwilę dla siebie.