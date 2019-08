Ciepła środa na Pomorzu. Prognoza pogody na 7.08.2019 [wideo]

W dzień na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej miejscami około 20 °C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni przechodzący w zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 65 km/h.