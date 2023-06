Co zrobić, gdy twoje dziecko uciekło z domu? Policja doradza, co zrobić w takiej sytuacji Daniel Nawrocki

Co roku Policja odnotowuje kilkanaście tysięcy zaginięć, z czego około 4 tysiące to zaginięcie osób nieletnich. W okresie letnim wskaźnik zaginięć drastycznie wzrasta – szczególnie wśród nastolatków. Od początku 2023 roku do maja odnotowano 144 ucieczki z domów rodzinnych i 242 z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak temu zapobiegać? Jak reagować, gdy już do ucieczki dojdzie?