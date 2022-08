Coraz więcej pytań wokół wypasu owiec na Olszynce. Interweniują radni PiS Maciej Naskręt Daniel Nawrocki

Trzy dni. Tyle przedsiębiorcy mieli czasu na złożenie oferty a urzędnicy na ich zbadanie. Zdaniem Przemysława Majewskiego i Andrzeja Skiby to za mało, by zapoznać się z ofertami, tym bardziej, że były one pilotażowe.