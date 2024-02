Gdańska Olivia szczęśliwa dla Łukasza Kuczyńskiego. Brąz reprezentanta Polski w zawodach Pucharu Świata w short tracku ZDJĘCIA

24-letni zawodnik Juvenii Białystok, który w Dreźnie zdobył drugi w karierze pucharowy brąz na 500 metrów, w sobotnie popołudnie poszedł za ciosem w Gdańsku. Wielką szybkość i spryt udowodnił już w ćwierćfinale i półfinale, gdzie wraz z Kazachem Denisem Nikiszą uciekli rywalom ze startu i pomknęli po awans do finału. W najważniejszym wyścigu dnia startujący z najgorszego, piątego pola Łukasz Kuczyński skorzystał na przedostatnim okrążeniu na upadku Nikiszy, a następnie, na samym finiszu, o 0,021 sekundy wyprzedził Koreńczyka Kim Tae Sunga i tym samym cieszył się z kolejnego podium! To piąty brązowy medal reprezentacji Polski w tym sezonie PŚ. Dystans 500 metrów wygrał Koreańczyk Seo Ri Ya przed Kanadyjczykiem Stevenem Dubois'em.

Faktycznie, jestem w dobrym momencie w swojej karierze. Czuję się, że rozwijam się jako zawodnik, już inaczej podchodzę do biegów. Dochodząc do ćwierćfinałów i półfinałów, wiem już, jak się w nich zachowywać. W short tracku wszystko może się rozegrać na ostatnim wirażu. Wiedziałem, że są sprinterzy z mocnym startem i lepiej nie pchać się, tylko przeczekać jedno i dwa kółka. Warto było czekać na swój moment i włożyć nogę na samym finiszu, by być trzecim.