Darmowe przejazdy pociągami POLREGIO i SKM z okazji Dnia Dziecka. Specjalna oferta w granicach województwa pomorskiego

Tę informację przekazały zarówno organizator przewozów, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, jak i przewoźnik, czyli spółka POLREGIO.

- Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przygotował specjalną ofertę dla najmłodszych. Dzień Dziecka to wspaniała okazja, by skorzystać z wyjątkowej oferty POLREGIO dla małych miłośników kolei – informuje Aleksandra Baldys, rzecznik prasowy POLREGIO.