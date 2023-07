Dobry krem z filtrem. Oto, co musi posiadać. Jaki krem z filtrem kupić?

To, czy wybrać SPF 15, 30 czy 50 zależy wiele czynników. Istotna jest znajomość swojej własnej skóry. W miarę upływu lat zauważamy, w jaki sposób się opalamy. Jeśli mamy tendencję do oparzeń, a nasza skóra jest naturalnie bardzo jasna - do opalania stosujmy SPF 50, a na co dzień SPF 30. Jeśli naturalnie nasza skóra ma większą odporność na słońce, a karnacja jest ciemniejsza - do opalania wystarczy SPF 30, a do stosowania na co dzień - SPF 15.

pexels