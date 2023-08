Dwie rocznice Sierpnia ’80. W Gdańsku równoległe, starannie się omijające, obchody organizują Solidarność i miasto

Gdańsk, gdzie powstała Solidarność, jest miejscem, w którym od lat nie da się zorganizować wspólnych obchodów jednoczących środowiska i ruchy polityczne wywodzące się z Solidarności, które po ciemnej nocy stanu wojennego za 9 lat miały przynieść początek transformacji ustrojowej.

- Prawdą jest, że Polska po 1989 roku nie potrafiła odpowiednio wykorzystać tego fenomenu i odpowiednio o nim opowiedzieć światu – mówi prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. - Dlaczego tak się stało? To jest temat na inną rozmowę. Jestem otwarty na taką dyskusję, także jako socjolog mogę się podzielić swoją opinią. Jest faktem, że mamy wciąż wiele do zrobienia, że przemiany w tej części Europy, które rzutowały również na przemiany w skali globalnej, kojarzone są dzisiaj bardziej z obaleniem muru berlińskiego niż z polską Solidarnością. I to trzeba zmienić. Bo prawda historyczna jest tu jednoznaczna: obalenie muru było konsekwencją fenomenu polskiej Solidarności, a ta wyrosła z całego naszego dziedzictwa. Musimy pamiętać, że świat współczesny jest areną bardzo ostrej rywalizacji wizerunkowo-tożsamościowo-narracyjnej i my w tej konfrontacji w czasach PRL-u nie mogliśmy uczestniczyć. Ale także po ‘89 roku było wiele zaniechań. III RP nie zdała egzaminu pod tym względem, nie ochroniliśmy dziedzictwa Solidarności, i musimy to w tej chwili nadrabiać.