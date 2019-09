Dzielnicowy uratował życie 87-latki, która zasłabła w domu

Kilka dni temu dzielnicowy ze Śródmieścia otrzymał informację od zaniepokojonej kobiety, że od wczoraj nie ma kontaktu ze swoją 87-letnią mamą. Zgłaszającej nie było w mieście i nie mogła sama sprawdzić co dzieje się w mieszkaniu, dlatego poprosiła o pomoc dzielnicowego.

Sierżant sztabowy Tomasz Arendt bardzo szybko pojechał na miejsce i w rozmowie z sąsiadami dowiedział się, że faktycznie nie widzieli swojej sąsiadki od dwóch dni.

- Policjant postanowił zajrzeć do mieszkania przez okno. Jego intuicja go nie zawiodła. Policjant zobaczył leżącą kobietę, która nie dawała oznak życia - mówi st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Gdańsku. - Dzielnicowy otworzył małe okienko, które znajdowało się u dołu balkonowego okna. Kiedy zaczął mówić do kobiety, 87-latka zaczęła poruszać ręką.