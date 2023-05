Dzień Matki 2023. Najlepsze pomysły na prezent. Co kupić mamie z okazji Dnia Matki? Oto najlepsze inspiracje!

Dzień Matki 2023 - kiedy jest?

Co ciekawe, 26 maja Dzień Matki obchodzi się tylko w Polsce. W niektórych krajach jest to święto ruchome i wypada w drugą niedzielę maja. Tak jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie Dzień Matki w 2023 roku obchodzony był 14 maja.

Dzień Matki - prezent

Każda mama z pewnością najbardziej doceni czas spędzony wspólnie z dziećmi. Jednak warto jest do tego sprawić jej przyjemny upominek, który zapamięta na długo. Taki prezent powinien spełniać co najmniej jedną z kategorii: praktyczność lub wartość emocjonalna.

Warto zastanowić się, co obdarowywana osoba chciałaby mieć, lub co chciałaby przeżyć, ale nie chce wydać na to własnych pieniędzy. Dodatkową wskazówką jest zaobserwowanie trybu dnia naszych mam - jaką piją kawę, jakich kosmetyków używają, gdzie spędzają czas wolny. To wszystko może naprowadzić was na prezent idealny, który nie tylko ucieszy waszą mamę, ale również udowodni, jak dobrze ją znacie.