Dźwigowiec "Les Alizes" zachwyca swoimi rozmiarami w gdańskiej stoczni! Czeka go przebudowa [ZDJĘCIA]

Największy na świecie statek dźwigowy przechodzi remont w gdańskiej stoczni

"Les Alizés" to największy na świecie statek dźwigowy przeznaczony do pracy na polu wiatrowym. Statek został niedawno wybudowany przez belgijską firmę Jan De Nul i odbył swoją pierwszą podróż do stoczni w Gdańsku, gdzie będzie przeprowadzany remont przez okres około trzech miesięcy.

Po remoncie "Les Alizés" przystąpi do pracy na polu wiatrowym w Niemczech, gdzie będzie transportował i instalował fundamenty pod wiatraki oraz podstacje elektrowni wiatrowych.

Statek "Les Alizés" został zaprojektowany specjalnie do załadunku, transportu, podnoszenia i instalacji fundamentów pod wiatraki na morzu. Głównym elementem statku jest dźwig Huisman o udźwigu 5000 ton, poza tym posiada on:

pojemność ładowni wynoszącą 61 000 ton

oraz przestrzeń pokładową wynoszącą 9300 m².

To pozwala mu na załadunek i transport aż 10 podstaw pod wiatraki jednocześnie, co znacznie przyspiesza prace na polu wiatrowym i poprawia wydajność.