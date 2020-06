Egzamin zawodowy 2020 CKE. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. TERMINY i harmonogram. ARKUSZ + ODPOWIEDZI 25.06.2020

Egzamin zawodowy 2020. Klucz odpowiedzi na CKE pojawi się po godz. 16. Ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach zdawało 23.06.2020 roku egzamin zawodowy w części pisemnej. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Potem odbędzie się część praktyczna. Ogłoszenie wyników czerwcowych egzaminów zawodowych odbędzie się do 31.08.2020 roku. Sprawdź terminy egzaminów. Udostępnimy także arkusze i klucz odpowiedzi testu zawodowego. CKE informuje - klucze odpowiedzi dostępne 25.06.2020 roku.

Egzamin zawodowy 2020 z CKE. Część pisemna egzaminu 23.06.2020 W tym materiale znajdziesz dziś KLUCZ ODPOWIEDZI do egzaminu zawodowego pisemnego

Letnia sesja egzaminacyjna, potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017, rozpoczęła się 22.06.2020 roku. Została przesunięta ze względu na epidemię koronawirusa. Egzamin pisemny odbył się 23.06.2020 roku.

Trwa głosowanie... Jak Ci poszedł egzamin pisemny zawodowy w tym roku? Nie wiem Bardzo źle Mogło być lepiej! Był jednak trudny Raczej dobrze! Bardzo dobrze!

W sumie do egzaminów potwierdzających umiejętności uczniów szkół branżowych i techników podejdzie w tegorocznej sesji letniej ćwierć miliona osób. To nie tylko uczniowie i absolwenci szkół dla młodzieży - niektóre egzaminy zdaje się w trakcie, a inne na koniec nauki - ale również dorośli, którzy postanowili zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Część zaplanowanych na ten rok egzaminów udało się przeprowadzić zimą, jeszcze przed wybuchem pandemii. Łącznie w 2020 roku do egzaminów zawodowych przystępuje ponad 430 tysięcy osób.

Do egzaminu przystępują: uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych,

uczniowie szkół branżowych I stopnia,

uczniowie techników,

uczniowie szkół policealnych

osoby które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe

osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Tu znajdziesz klucze odpowiedzi do egzaminu ze stycznia 2020 roku. Klucze odpowiedzi do arkuszy z 23.06.2002 opublikujemy jak tylko zrobi to Centralna Komisja Egzaminacyjna czyli 25.06.2020 roku po godz. 16 w tym materiale.

Czytaj także "Trójka" i Technikum Łączności najlepsze na Pomorzu

Klucze odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020 - kliknij i sprawdź pełne odpowiedzi

AU.02 Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

AU.10 Wytwarzanie obuwia

AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

AU.16 Realizacja procesów introligatorskich

AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

AU.19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.22 Obsługa magazynów

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.25 Prowadzenie działalności handlowej

AU.26 Projektowanie fryzur

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

AU.32 Organizacja transportu

AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

AU.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60 Wykonywanie badań analitycznych

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.06 Wykonywanie izolacji przemysłowych

BD.08 Wykonywanie robót dekarskich

BD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

BD.10 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich

BD.12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

MG.01 Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.02 Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

MG.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych

MG.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych

MG.28 Montaż systemów rurociągowych

MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MG.33 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

MS.03 Ochrona osób i mienia

MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych

MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MS.X Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

RL.06 Jeździectwo i trening koni

RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

RL.08 Ocena stanu środowiska

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni

RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

ST.02 Realizacja nagrań

ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych

ST.05 Realizacja nagrań studyjnych

ST.08 Strojenie fortepianów i pianin

ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TG.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych

CKE informuje: klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 22 czerwca 2020 r. zostaną opublikowane 25 czerwca (czwartek) o godz. 16:00. Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl 25 czerwca o godz. 16:00. CKE: Egzamin zawodowy w dwóch częściach: praktycznej i pisemnej 22 czerwca odbyła się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja).

23 czerwca odbędzie się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.

od 24 czerwca do 9 lipca - część praktyczna egzaminu o modelach „w”, „wk” i „dk” odbywa się wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin zawodowy 2020. Część pisemna 23.06.2020 W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych 35 060 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 114 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej 56 672 osób w 197 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk

A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie mechatronik

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 102 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 182 000 osób w 196 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie technik usług kosmetycznych

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa Wyniki egzaminu zawodowego 2020. Jak wyglądają testy i część praktyczna? Egzamin składa się z dwóch części:

testu pisemnego - 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;

części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin? Progi punktowe na zaliczenie

• część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania

• część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy styczeń 2020. Jakie poznamy wyniki styczniowej sesji? Ogłoszenie wyników oraz przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane 25 czerwca o godzinie 16:00 na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl Klucze odpowiedzi z 2019 roku:

Gra komputerowa w szkolnym kanonie lektur?