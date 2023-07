Wyniki I etapu rekrutacji do gdańskich szkół średnich. 874 uczniów nie dostało się do wybranej placówki

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku. 874 uczniów nie zakwalifikowało się do szkół średnich

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich w Gdańsku zbliża się ku końcowi. W środę, 19 lipca, placówki ogłaszały wyniki naboru od godziny 13:00 do 15:00 w zależności od danej instytucji. Teraz uczniowie będą musieli zadeklarować wolę uczęszczania do szkoły, do której się dostali. Na to mają czas do 26 lipca. Nabór uzupełniający rozpocznie się we wtorek, 1 sierpnia.

Ogólne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w mieście ogłosili także Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego na konferencji prasowej. Do gdańskich szkół zarówno samorządowych, jak i niesamorządowych, aplikowało 9439 kandydatów. Do tych pierwszych było 6809 zgłoszeń, a 32 procent z nich pochodzi spoza Gdańska. W szkołach samorządowych było natomiast 6159 miejsc, czyli o ponad 500 więcej niż w poprzednich latach. Do tych szkół zakwalifikowało się 5935 uczniów. Niezakwalifikowanych kandydatów było 874 (w roku ubiegłym 1 477). W tej grupie było 556 mieszkańców Gdańska.