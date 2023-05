Maturzyści z Gdańska piszą maturę z matematyki. Zobaczcie zdjęcia z III LO w Gdańsku

Matura z matematyki - jak wygląda egzamin?

W tym roku maturzyści piszą maturę podstawową z matematyki 180 minut. Egzamin zaczął się o godzinie 9.00, a ostatni uczniowie opuszczą sale o godzinie 12.00.

Komisja egzaminacyjna zwraca szczególną uwagę na to, aby żaden uczeń nie wniósł na salę urządzeń elektronicznych i telefonów. Każdy obowiązkowo musi mieć przy sobie dowód tożsamości oraz co najmniej dwa długopisy z czarnym wkładem. Ponadto na salę można wnieść również:

cyrkiel,

linijkę,

kalkulator prosty,

kartę wzorów matematycznych (jeżeli nie zapewnia jej szkoła).

To ostatni pisemny egzamin obowiązkowy, do którego w terminie podstawowym podchodzą tegoroczni maturzyści. Teraz przez kilka kolejnych dni będą mierzyć się z wybranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym. W tym roku każdy musi również podejść do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego. Zaliczenie egzaminów ustnych jest konieczne do uzyskania świadectwa dojrzałości.