Ranking najlepszych liceów w Gdańsku. Miejsce lidera pozostaje bez zmian

W Gdańsku licea toczą zacięty bój o to, która szkoła będzie wiodła prym najlepszej placówki w mieście. Od 2017 roku portal waszaedukacja.pl prowadzi ranking najlepszych szkół w Polsce. W plebiscycie uwzględniane są podstawówki, technika oraz licea.

Najlepsze licea w Gdańsku 2023

Najlepszym liceum według rankingu w roku 2023 jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, które zgromadziło 84,44 punktów. Drugie i trzecie miejsce zajęły szkoły z Warszawy. XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego otrzymało 83.91 punktów a XIV Liceum im. Stanisława Staszica 83,84 punktów. W pierwszej 10 Trójmiasto reprezentuje III Liceum Marynarki Wojennej RP z Gdyni, które zdobyło 82.53 punktów.

Najwyżej notowane gdański "ogólniak" to V Liceum im. Stefana Żeromskiego z wynikiem 78.35. To dało placówce 17 miejsce w skali Polski. Kolejnym najwyżej punktowaną szkołą zostały Gdańskie Szkoły Autonomiczne Liceum, które zgromadziło 70.93. Podium najlepszych gdańskich liceów zamyka popularna "Topolówka". III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte ma na swoim koncie 70.04, co daje jej 49 miejsce w Polsce.