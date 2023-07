Felieton "Na noże i widelce". Dlaczego na Pomorzu tak trudno przekonać się do baraniny?

My mamy owce pomorskie, rasy zachowawczej - te, które zapewne trzymane były przez Kaszubów, Kociewiaków czy Olędrów na Żuławach. Skąd się u nas wzięły - czy tylko dla wełny? Oczywiście, że nie. Owce na Kaszubach hodowano dla mięsa (częściej, jak dla wełny), co potwierdzają badania etnograficzne Ryszarda Kukiera. Mięso to u nas było w spożyciu powszechnym. Jesienią dwie trzecie pogłowia spożywano na bieżąco. Nawet czeladzi na zimę beczki szykowano z kapustą, a w każdej beczce było mięso jednego barana! Wieprzowina, dzisiaj powszechna, wówczas była tylko dla wybranych. To skąd przekonanie, że baranina niepomorska i przesąd, że capi? Niestety, II wojna światowa i gospodarka planowana PRL pozbawiły nas smacznej, młodej jagnięciny. Owce były hodowane dla wełny, a atrakcyjne ceny eksportowe jagnięciny wypchnęły ją z rodzimego rynku na wiele dziesiątek lat. Dla nas w sklepach były dostępne już tylko stare capy, tak trudne w przyrządzeniu, że sprzedawane nawet bez kartek na mięso. Nikt nas nie edukował, że odcięcie łoju i moczenie w maślance pozbawia intensywnego aromatu i zmienia nieprzyjemnie zapachy w atrakcyjne tymiankowe nuty, nawet jedzeniowym dyletantom. Dziś nieomal przestaliśmy u nas owce hodować. Ceny surowca jagnięcego poszybowały, przeganiając nawet wołowinę i jest to sytuacja dawniej na Pomorzu nieznana - sto lat temu było to mięso najtańsze; tańsze nawet, niż drób, gęsi, wieprzowina czy bydło. Teraz u nas rarytasy i unikaty są po prostu cenne, w tym oczywiście jagnięcina. A owca pomorska? Zapewniam - w delikatności smaku nie ma sobie równych. Zapraszam odkrywców smaku rodzimego i autentycznego do poszukiwań i wdrożeń kulinariów z surowca prawdziwego i uczciwego.