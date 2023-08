Festiwal Fotografii w ramach Sopotu rozpoczyna się już wkrótce. Sprawdzamy harmonogram

Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu

– Co istotne, nie chodzi o źródło zaspokajające potrzebę poszukiwania, prowadzące do łatwego rozwiązania. Jest wręcz odwrotnie, a „źródło” prowokuje dyskusję. To pytanie: „dlaczego właśnie tak?”, „skąd?”, pomagające zrozumieć „po co?” – wyjaśnia Maja Kaszkur, główna kuratorka FFWRS.

Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu - dzień drugi

W sobotę, 2 września, w Sopot Centrum widzowie po raz pierwszy zobaczą pracę Tomasza Wysockiego zatytułowaną „Memory is not the end”. Wysocki zajmuje się fotografią inscenizowaną oraz scenografią filmową. W swoich projektach stara się naprzemiennie czerpać z tych dwóch obszarów inspirując się przy tym rzeźbą i malarstwem. Nową odsłonę będzie miał również niezwykle osobisty projekt Tomasza Lacznego pt. „Erna Helena Ania”, wcześniej wystawiany w Tokio oraz opublikowany w książce wydanej przez BLOW UP PRESS.