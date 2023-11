Narracje 2023 (17 i 18.11) w Gdańsku Oruni. Artyści pokażą instalacje osadzone w wyjątkowych miejscach tej dzielnicy (program, dojazd)

- Prace zaproszonych artystek i artystów, a także odbywające się podczas festiwalu działania performatywne i edukacyjne, posłużą do budowania wspólnego doświadczenia i sytuacji uważnego przyglądania się Oruni. Skupimy się na tworzących ją historiach, jej architekturze, tkance społecznej i przyrodniczej. Artystki i artyści zidentyfikują czułe punkty na mapie dzielnicy, zarówno te fizyczne, jak i efemeryczne - przychodzące z emocji, biografii, plotek, legend i anegdot. Wejdą z nimi w dialog, zaproszą do wspólnej rozmowy - opowiadają kuratorzy Katarzyna Słoboda i Jakub Gawkowski.

Narracje 2023. Spacery w Gdańsku Oruni zaczynają się od 17.00

Co odkryjemy na Narracjach 2023 w Gdańsku Oruni?

W swoich propozycjach artyści i artystki sięgają do historii dzielnicy. Przypomną pracownice pralni i farbiarni Maxa Kraatza, postać botanika i meteorologa Gottfrieda Reygera, kultową telewizję prywatną Sky Orunia czy legendarny, zaginiony pomnik Leniwej Panny. Odniosą się także do aktualnych problemów dzielnicy, m.in. tych dotyczących trudności w codziennym przemieszczaniu się pomiędzy różnymi jej punktami i dostępnością miejsc codziennego użytku dla osób o zróżnicowanych potrzebach. Prace artystyczne skłonią publiczność do uważnego doświadczania sztuki, otaczającej nas przyrody, społeczności. - Wspólnie zbudujemy czułą mapę Oruni - deklarują twórcy. - Czułe punkty to miejsca wymagające uwagi. Takie, które po bliskim przyjrzeniu się i poświęceniu im czasu ujawniają swoją energię i wielowarstwowe historie.