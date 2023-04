Fikcyjna reanimacja by uniknąć mandatu? GZDiZ sprawdza relację internauty

- Dziś dostałem obszerną odpowiedź od Prezydenta Kryszewskiego. Tak jak prosiłem, zwrócono się do centrum ratunkowego z pytaniem czy w danym dniu, miejscu i czasie doszło do interwencji pogotowia. Z odpowiedzi wynika, że... interwencji nie było! Stawia to pod znakiem zapytania relację mieszkańca, jednakże nie pozwala w pełni wyjaśnić sprawy - pisze Przemysław Majewski. - Bez wątpienia nieprecyzyjny przepis dotyczący stref płatnego parkowania i sytuacji ratowania życia warto poprawić - podkreślił.