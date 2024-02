Policjanci po pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży pojazdu w Gdyni OPRAC.: Maja Czech

Policjanci z Chyloni zatrzymali po pościgu 26-letniego mieszkańca Gdańska po tym, jak ukradł samochód osobowy marki hyundai. Do kradzieży doszło na terenie Pucka, a około 22.45 funkcjonariusze zauważyli ten pojazd, którego kierowca jechał w kierunku ul. Morskiej w Gdyni. Mężczyzna został zatrzymany, za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.