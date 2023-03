Filip Dylewicz: Moje dzieci będą mogły z dumą spojrzeć na koszulkę i przypomną sobie, że kiedyś byłem młody, przystojny i dobrze biegałem

Kolejne derby koszykarskie przed nami. Pan już dawno zawiesił sportowe buty na kołku, a mimo to wciąż o panu głośno. Jak to tak?

To chyba dobrze (śmiech). Zawsze się mówiło, że kiedy odwiesza się buty na kołku, to cała popularność z każdym tygodniem słabnie i blednie. Cała aura wokół danej osoby zanika. Nie oszukujmy się, że to są pojedyncze wydarzenia, która powodują, że moje nazwisko się przy nich przewija. Jest mi niezmiernie miło, że dostał dostrzeżony mój wkład w rozwój nie tylko Trefla, ale przede wszystkim trójmiejskiej koszykówki. Pomysł pana Kazimierza Wierzbickiego jest dla mnie wyjątkowy, bo nie co dzień zdarza, żeby gracz Polskiej Ligi Koszykówki, a są przecież wielkie nazwiska, mógł doświadczyć takich chwil, które ja zapewne doświadczę.

W trakcie kariery grał pan długo w Treflu Sopot, z którego później odchodził. Wokół tego było czasem dużo zamieszania. W jakich relacjach jest pan teraz z Treflem?

Wolałbym nie brnąć w relację, w to co myślę, gdzie powinienem być. Z perspektywy czasu, kiedy na spokojnie na to spoglądam, najgorzej być narzędziem w rękach innych osób. Przestawianie mojej osoby raz z jednego narożnika, a następnie do drugiego, czytanie rzeczy, na które nie mam wpływu, jest nie do końca fajne. Wolałbym patrzeć na to przez pryzmat tego, ile czasu byłem w Treflu, co tam zrobiłem, co osiągnąłem. Wracanie do historii chyba nie jest mi już po drodze, ponieważ doświadczyłem już klapsa z jednej i drugiej strony.