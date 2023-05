Firma, która będzie operatorem Mevo znów z kłopotami w Sztokholmie. Wszystkie rowery tymczasowo wycofane. Trójmiasto ma mieć ten sam model Stanisław Balicki

Wszystkie elektryczne rowery w sztokholmskim systemie roweru miejskiego zostały do odwołania wycofane a system – zawieszony do odwołania. W rowerach pęka rama, parę dni temu jeden z użytkowników został ranny po wywrotce tym spowodowanej. Takie same jednoślady mają jeździć w systemie roweru metropolitalnego Mevo. W Sztokholmie to nie pierwsze kłopoty operatora, który w Trójmieście rozpoczął już testy systemu.